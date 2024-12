USA: Mutter soll 32 Millionen Dollar zahlen

Was sie stattdessen erhielt, war eine saftige Rechnung von Schulbezirks-Koordinator Matthew McDaniel über 33 Mio. Dollar (umgerechnet 32 Mio. Euro). So viel würde es kosten, seine Mitarbeiter die 21.514.288 Mails durchsuchen zu lassen – und ohne 16,5 Millionen Dollar Anzahlung würde gar nichts passieren, so McDaniel.