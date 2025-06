Ländle-Klub startet Kooperation mit 1. FC Nürnberg

Für Spielerinnen des SCR Altach soll die Kooperation neue Wege eröffnen: Durch die enge Zusammenarbeit mit dem FCN entstehe die Möglichkeit, Einblicke in ein neues fußballerisches Umfeld zu gewinnen, an Austauschmaßnahmen teilzunehmen und – je nach Entwicklungsstand – auch Spielpraxis in einem anderen Land zu sammeln. Gleichzeitig würden die Spielerinnen von gemeinsam genutzten Ressourcen, Trainingsinhalten und Perspektiven in beiden Ligen profitieren.