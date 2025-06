Nacktbaden in Bregenz nun offiziell erlaubt

Obwohl das Nacktbaden grundsätzlich verboten ist, gibt es die Möglichkeit, per Verordnung Ausnahmen zu gestatten. Und genau dies hat die Bregenzer Stadtvertretung bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend getan. Künftig ist es an einem rund 200 Meter langen Uferbereich östlich des Wocherhafens auch offiziell gestattet, sich seiner Kleider zu entlegen. Damit sichere man eine seit Jahrzehnten etablierte Praxis rechtlich ab, „respektvoll, unaufgeregt und in einem geschützten Bereich“, ließ Bürgermeister Michael Ritsch wissen.