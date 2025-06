Caritas will trotz Kürzungen weiterhelfen

Hilfe für kleinbäuerliche Familien

Die Caritas hat sich nun zum Ziel gemacht, die Einsparungen und die katastrophalen Auswirkungen zum Thema zu machen und in weiterer Folge darum zu kämpfen, dass die Projektarbeiten in den jeweiligen Partnerländern auch unter schwierigen Rahmenbedingungen fortgesetzt werden können. Denn das kommt etwa 6000 kleinbäuerlichen Familien aus den Bezirken Tiyo, Hetosa und Dugda in der Partnerdiözese Meki in Äthiopien zugute: Die Caritas fördert dort spezielle Programme, die den Kleinbauern helfen, ihre Ernten trotz veränderter Wetterbedingungen zu sichern: Mit Pflanzen, die auch längere Trockenperioden aushalten, einer ressourcenschonenden Bewässerung, mit Aufforstungsprojekten zur Verminderung der Bodenerosion, Energiesparöfen und vielem mehr. „Die lokale Bevölkerung, Halbnomaden, hat nichts zur Klimaerwärmung beigetragen. Dennoch sind sie jetzt die Hauptleidtragenden. Wir versuchen, die Not zu lindern. Vor allem für Kinder und Jugendliche. In den Schulen erhalten sie zumindest einmal am Tag eine warme Mahlzeit,“ berichtet Martin Hagleitner-Huber von der Caritas-Auslandshilfe.