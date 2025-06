Mengschlucht – dem Rauschen des Wildbachs folgen

Die Mengschlucht ist in etwa fünf Kilometer lang, beginnt bei Kühbruck und endet in Nenzing vor dem Ortsgebiet, wo die Meng in ein enges Steinbett gezwängt wird. Man hat die Möglichkeit dem Schluchtenweg in Richtung Kühbruck/Nenzingerberg oder in Richtung Nenzing Ortsmitte zu folgen. Auf beiden Strecken finden sich wildromantische Abschnitte. Noch bis zur zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wurde der Wildbach zum Flößen genutzt, da geeignete Wege zum Abtransport des Holzes fehlten. Das geflößte Holz wurde an einem sogenannten Triftplatz nahe am Schluchtausgang aus dem Wasser geholt. Bei der sehr gefährlichen Flößerarbeit kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Zwischen 1896 und 1897 errichtete die Familie Getzner im Eingangsbereich der Mengschlucht ein Kraftwerk für die Energieversorgung des Spinnereibetriebes. Die Anlage war bis 1984 in Betrieb. Heute kann noch die inzwischen verfallende Wasserfassung besichtigt werden. Wer nicht bis nach Nenzing wandern möchte, für den geht es über den Mengschluchtweg bergan wieder retour zum „Alpencamping“.