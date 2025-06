Ländle-Leichtathletik in ganz Europa im Einsatz

Das geplante Duell mit Europas Nummer eins ist geplatzt

Der 15-jährige Zsombor Klucsik, Europas Nummer vier über 400 Meter Hürden in der U18, wollte sich am Samstag in Kreuzlingen (Sz) mit Nino Camiu – der europäischen Nummer eins – messen. Daraus wird aber nichts, da sich der 16-jährige Schweizer kurzfristig für einen Start über 400 Meter flach entschieden hat. „Um die Belastung bei einer Großveranstaltung zu simulieren, wird Zsombi am Tag danach bei den Landesmeisterschaften in der U20 über 400 Meter starten“, verrät Benning.