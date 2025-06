Pkw-Lenker erfasst Fußgängerin auf Schutzweg

Nichts Böses ahnend wollte eine 18-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr den Schutzweg an der Bushaltestelle „Brugg“ in Höchst queren. Ein Pkw-Lenker wollte den Bus, aus dem die junge Frau gerade gestiegen war, überholen. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin.