Olympiasieger Hämmerle jagt den Hirscher-Rekord

Beeindruckende Serie von Hämmerle

Damit könnte er auch einen Rekord von Marcel Hirscher knacken. Der hatte es zwischen der Saison 2009/10 und dem Winter 2018/19 geschafft, in jeder Saison zumindest ein Weltcuprennen zu gewinnen. Nach seinem Sieg in Cervinia (Italien) im Dezember 2022 liegt Izzi in dieser Wertung aktuell bei acht Wintern in Serie, in denen er Siege einfahren konnte. „Sollte es mir gelingen, diese Rekordmarke von Marcel zu erreichen, wäre es schon etwas sehr Spezielles für mich“, gesteht Hämmerle. Zum Vergleich: Alpin-Ass Vincent Kriechmayr konnte in den vergangenen sechs Saisonen stets zumindest ein Rennen gewinnen. Skispringer Stefan Kraft gewann seit dem Winter 2014/15 bereits 30 Weltcup-Entscheidungen, anders als der Vorarlberger blieb der Salzburger aber in den Saisonen 2017/18 und 2020/21 ohne Einzelerfolg im Weltcup.