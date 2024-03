SIEG! Hämmerle gewinnt Cross-Weltcup im Montafon

„Wenn das Rennen so ausgeht, ist es natürlich wunderbar!“

Hämmerle sprach von einem „Megadruck“ im Vorfeld, nachdem die vergangenen Rennen nicht nach Wunsch verlaufen waren. „Man kommt da her, will natürlich abliefern und wenn das Rennen so ausgeht, ist es natürlich wunderbar“, erklärte Hämmerle nach seinem zweiten Saisonsieg und vierten Podestplatz. Lüftner schaffte das Stockerl-Comeback nach mehr als zwei Jahren Pause.