Schüsse auf Haustür: Mittäter vor Gericht

Am frühen Sonntagmorgen des 27. August 2023 schreckten Schüsse die Bewohner und Bewohnerinnen eines Mehrparteienhauses in Bregenz auf. Zeugen schilderten damals, dass maskierte Männer ins Haus und schließlich in eine Wohnung eingedrungen seien. Zwei der Täter wurden seither zu Haftstrafen verurteilt. Seit Mittwoch muss sich nun der mutmaßliche Dritte im Bunde am Landesgericht Feldkirch verantworten.