„Strolz war damals mein allererster Chef“

Was kannst du dir von deinem Gegenüber abschauen?

Pinkelnig: Sein Durchhaltevermögen und seine akribische Arbeitsweise. Ich habe mir vor Jahren von Johannes das Trainingstagebuch abgeschaut, das ich auch heute noch so führe. Was mich besonders beeindruckt, die Olympiasiege haben nichts an der Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und den Werten von Vater und Sohn geändert. Das ist in der heutigen Welt ganz selten, daher Chapeau an alle beide.

Strolz: Sehr viel! Der Positivismus und die Energie, die sie ausstrahlt, das ist total inspirierend. Wenn ich mit Eva ins Gespräch komme, nehme ich immer sehr viel Ehrlichkeit wahr. Auch das schätze ich sehr an ihr