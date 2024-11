„Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht“

Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz spricht vor dem Slalom in Levi im „Krone“-Interview darüber, warum die Abfahrt aktuell keine Rolle in seiner Planung spielt und was Aleksander Aamodt Kilde, Alexis Pinturault und Marco Schwarz dabei für eine Rolle spielen. Zudem verrät der 32-Jährige, welcher Stachel bei ihm sehr tief saß und was er sich vom Comeback seines Weggefährten Christian Hirschbühl erwartet.