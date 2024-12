Die kleine Botin bastelt Girlanden

Super einfache und sehr schöne Girlanden sind auch aus (ja wirklich) Klopapierrollen zu machen. Dazu drücke ich die Rolle platt und schneide sie in etwa 1 cm breite Ringe. Die Ringe falte ich dann nochmals in der Mitte. Davon brauche ich für eine schöne Girlande mit einem Meter 15 bis 20 Stück. Die „Blätter“, die so entstanden sind, fädle ich dann mit Hilfe einer spitzen Stopfnadel auf Garn und gebe dazwischen Perlen aus Holz. Fertig! Und sieht wirklich wunderschön aus!