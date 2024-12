Von der Leyen will Syrien-Sanktionen aufheben

Damit könne der Wiederaufbau erleichtert werden, sagte die Deutsche am Mittwoch bei einer Rede im Europaparlament in Straßburg. Sie betonte allerdings auch: „Vorher müssen wir echte Fortschritte hin zu einem inklusiven politischen Prozess sehen.“ Europa habe Einfluss in Syrien und sollte ihn nutzen, „damit die Macht wieder in die Hände der Menschen in Syrien zurückgelangt“.