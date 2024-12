Tausende Syrer haben bereits die Türkei verlassen

Schüler kehren in ihre Klassenzimmer zurück

Dennoch kehrt langsam so etwas wie normaler Alltag wieder ein. Am Sonntag öffneten erstmals wieder nahezu alle Schulen des Landes. Die neuen Machthaber hatten zuvor die Fortsetzung des Unterrichts angeordnet. Schüler warteten am Sonntagmorgen im Innenhof eines Buben-Gymnasiums in Damaskus und applaudierten, als Schulsekretär Raed Nasser die von den neuen Behörden eingeführte Flagge aufhängte.