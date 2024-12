Zmuegg: „Haben schlechtestes politisches Personal“

Österreich wir Nordkorea

Aber auch generell zeige sich für die Wirtschaft hierzulande eine betrübliche Situation. Zmuegg: „Wir haben so Schwachsinnigkeiten wie DSGVO oder das Lieferkettengesetz, die kein Mensch umsetzen kann. Die ganze Welt lacht über uns, wie wir uns verbürokratisieren. Und die Unternehmen werden aus Österreich weggehen, denn die Standortpolitik ist eine Katastrophe. Ich möchte es überspitzt formulieren: Der einzige Wirtschaftsstandort, der von der Wachstumsentwicklung noch unattraktiver ist als Österreich ist momentan Nordkorea, wie mir das gestern ein Unternehmer gesagt hat. Und da ist schon ein Stück Wahrheit dran. Und ich unterstelle, dass nicht die Unternehmer in den letzten 15 Jahren verlernt haben, wie man wirklich wirtschaftet. Denn die Negativauslese in der Politik hat hier sicher mehr Auswirkung.“