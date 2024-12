Sarkozy muss ein Jahr mit Fußfessel verbüßen

Sarkozy will nun in Menschenrechtsgericht anrufen

Im aktuellen Verfahren, in dem der 69-Jährige nun zum Tragen der Fußfessel verurteilt wurde, geht es um Bestechungsvorwürfe. Sarkozy ließ durch seinen Anwalt mitteilen, dass er die Strafe auf sich nehme, zugleich aber das Menschenrechtsgericht in Straßburg anrufen wolle.

2021 war der ehemalige Staatschef wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Davon wurden zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass das Sarkozy versucht hatte, einen Richter zu bestechen.