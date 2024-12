Ein Abend voll Zuversicht und schöner Schlagzeilen

Ein Theaterdonner, ein Fußballtraum und Lametta

Bei wärmendem Punsch, kulinarischen Köstlichkeiten und festlichen Klängen der „Blue’s acoustic Band“ wurden im Musikpavillon an diesem Abend vor allem optimistische Töne angeschlagen und erfreuliche, humorvolle und überraschende Schlagzeilen formuliert, die die Zukunft vielleicht bringt. „Die beste Show der Welt“, wäre so nach dem Geschmack von Schauspieler und Telfer Theater-Intendant Gregor Bloéb. Der erhielt an dem Abend auch eine unerwartete Bewerbung von Nicht-mehr-LHStv. Georg Dornauer, der nach der folgenreichen Jagdausflug-Schlagzeile in der „Krone“ meinte: „Vielleicht ist eine Rolle in Telfs für mich frei.“