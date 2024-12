Nachzahlung für Airport und Experten fürs Budget

Ein Stadtsenatsmitglied, das nicht genannt werden will, kritisiert die gesamte Sitzung: „Viele Anträge wurden beschlossen, obwohl sie finanziell nicht gedeckt sind. Nach einem Stillhalteabkommen mit dem Land wird bald ein Studentenwohnbauprojekt präsentiert, durch das in Waidmannsdorf 120 Wohneinheiten errichtet werden sollen. Der Pachtzins für die Genossenschaft beträgt nur einen Euro im Jahr. Das klingt so, als ob wir viel Geld hätten.“ Die Bauverhandlung für das geplante Hallenbad am Südring war am Dienstag in 50 Minuten vorbei.