Wieso in Klagenfurt auch Neuwahlen nichts bringen

Immerhin haben alle Parteien wenig Alternativen in ihren eigenen Reihen und so würden die gleichen Akteure abermals die Bühne betreten, wenngleich in einer anderen Konstellation. Damit würde folgendes Sittenbild weiterhin bestehen bleiben: Eine SPÖ, die sich auf das Team Kärnten einschießt und mit einer Blockade nach der anderen weiterhin für Stillstand sorgt.