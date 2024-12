Raser saß betrunken hinterm Lenkrad

Die Polizei wartete am Rand der L531, Höhe Mitterlaab, im Welser Stadtgebiet auf Temposünder. In der Nacht zum Dienstag, gegen 23 Uhr, stellten die Polizisten einen PKW in Fahrtrichtung Norden fest, der mit 108 km/h in der dortigen 70 km/h Beschränkung unterwegs war.