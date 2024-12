Zechtour endete für zwei Männer in Handschellen

Bei einer Zechtour wohl zu tief ins Glas geschaut haben zwei Bekannte am Montag. Gemeinsam kehrten der Villacher (30) und sein Freund in die Wohnung des 30-Jährigen zurück. Und dort gerieten die stark alkoholisierten Männer dann plötzlich in Streit. Der 30-Jährige holte ein Küchenmesser und forderte den 33-Jährigen auf, die Wohnung zu verlassen. Seine Freundin versuchte, Schlimmeres zu verhindern und ihm das Messer wegzunehmen. Doch das misslang ihr und die 41-Jährige wurde durch einen Schnitt am Unterarm verletzt. Sofort legte der Freund das Messer weg und verständigte den Rettungsdienst.