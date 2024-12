Trump: „Etwas Seltsames geht hier vor“

„Die Regierung weiß, was vor sich geht. Unser Militär weiß, von wo aus sie gestartet sind“, sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz, ohne zu erläutern, wie er darauf kommt. Aus „irgendeinem Grund“ wolle Bidens Regierung sich nicht dazu äußern und die Menschen im Ungewissen lassen, so der Republikaner. Auf die Frage, ob er Einblick in Geheimdienstinformationen zu den Drohnensichtungen erhalten habe, wollte er nicht antworten. Der 78-Jährige sagte weiter, er könne sich nicht vorstellen, dass „der Feind“ hinter den Drohnen stecke. Dann hätte Bidens Regierung die Flugobjekte in die Luft gesprengt.