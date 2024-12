„Wohltuende“ Wiener Klassik im Festspielhaus

Die Musik von Mozart und Haydn, die hier erklang, ist es per se, denn sie verbindet Emotion und Intellekt, kurz Herz und Hirn, in idealer Weise. Dazu präsentierten Christoph Poppen und das Kölner Kammerorchester einen Interpretationsstil, der einfach nur entspannt und beglückend war und der Diskussionen über „historisch informiert oder nicht“ obsolet machte. So frisch und lebendig wie die Ouvertüre zu Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“ daherkam, so erklang auch nach der Pause Haydns „Sinfonie mit dem Paukenwirbel“. Der ungewöhnliche Beginn mit der Solopauke zeigte sich hier als veritable Kadenz, und das ist legitim. Mit Feuer und Esprit spielten die Kölner unter Christoph Poppen dieses gewichtige Werk, das übrigens die vorletzte von Haydns 104 Sinfonien ist.