So hängt uns Griechenland wirtschaftlich ab

Es ist Anfang Dezember. Krampus und Nikolaus sorgten für Geschenke und gute Laune. Die ist tags darauf verflogen. Denn am 7. Dezember zog jener Tag ins Land, an dem die Staatskasse bis auf den letzten Cent geleert ist. Der Staat Österreich hat zu diesem Zeitpunkt bereits sein gesamtes Budget ausgegeben, häuft von nun an neue Schulden an. Das Problem. Es sind noch 24 Tage bis Silvester.