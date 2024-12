Einbrecher ließ Schmuck aus Wohnung mitgehen

Wann genau der Einbrecher in die Wohnung eingedrungen ist, steht bisher nicht fest. Fakt ist: Es muss in der Zeit von 13. bis 15. Dezember gewesen sein, ist sich die Polizei laut Aussendung sicher. Dabei gelangte der bislang unbekannter Täter über das Badezimmerfenster in die Wohnung ein. Theoretisch könnten es auch mehrere Täter gewesen sein.