Baustelleneinbrecher machten Dienten unsicher

Gleich zwei Einbrüche sind aktuell Aufgabe polizeilicher Ermittlungen: In Dienten wurde zwischen 19. und 21. Oktober in Container zweier Firmen eingebrochen, im etwa gleichen Zeitraum auf der Hochkönigstraße in Container auf einer Baustelle: Bei beiden Einbrüchen hatten es die Diebe auf Werkzeug abgesehen.