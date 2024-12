Dämmerungseinbrecher schlugen in St. Johann zu

Indem sie die Verglasung einer Terrassentür einschlugen und den Türgriff öffneten, gelangten Einbrecher am Mittwochabend in ein Haus in St. Johann. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Gebäude und konnten Bargeld und eine Taschenuhr im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeuten. Nach dem Einbruch gelang ihnen die Flucht. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, konnten die Dämmerungseinbrecher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen.