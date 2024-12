Dreiste Diebe machten Beute in Schrebergärten

Die dreisten Eindringlinge konnten dabei verhältnismäßig unbemerkt agieren, gelang es ihnen doch, nicht nur in ein Vereinsheim einzudringen, sondern auch noch in sieben Gartenhäuser in der Umgebung. Allzu viel Beute gemacht haben die Täter dabei scheinbar aber nicht, was die Anzahl der Einbrüche erklären würde. Lediglich geringwertige Güter wie Werkzeuge wurden entwendet, in Summe auch noch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Schäden an der Schrebergartensiedlung insgesamt waren vorerst nicht zu eruieren.