Selenskyj verspricht Syrien Nahrungsmittelhilfe

Betrieb an Schulen und Universitäten läuft wieder

Eine Woche nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien kehrt in der Hauptstadt Damaskus teilweise wieder der Alltag ein. In dem Land ist Sonntag der erste Tag der Arbeitswoche. Der Betrieb in Schulen, Universitäten und vielen Geschäften ging laut Augenzeuginnen und Augenzeugen weiter. In Damaskus kehrten Tausende Studierende an die Universität zurück.