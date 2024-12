Schröders direkte Art hat Salzburg gefehlt

Für ein erstes Urteil über seine Arbeit in der Mozartstadt ist es natürlich viel zu früh, das wird es erst am Ende des Wintertransferfensters geben. Aber trotzdem bringt der 49-Jährige mit seiner direkten Art etwas hinein, was den Bullen bisher fehlte. Bei Trainer Pep Lijnders hat man das Gefühl, dass er der Wahrheit nicht so richtig ins Auge blicken will. Der Niederländer sah viele Spiele und Leistungen seiner Truppe besser, als sie eigentlich waren. Richtig kritische Worte in der Öffentlichkeit hat man von ihm eigentlich noch nie gehört.