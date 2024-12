Die steilste Pendelbahn der Welt ist in Betrieb

Technische Meisterleistung

Die beiden ersten Abschnitt sind am Samstag in Betrieb genommen worden, wobei gerade das erste Teilstück zwischen Stechelberg und Mürren hochspektakulär ist: Mit einer Maximalsteigung von 160 Prozent darf sich Doppelmayr/Garaventa ab sofort dafür rühmen, die steilste Pendelbahn der Welt gebaut zu haben. Die Bahn der Superlative überwindet in weniger als vier Minuten unglaubliche 775 Höhenmeter. Insgesamt können die zwei Kabinen pro Stunde 800 Fahrgäste befördern, pro Kabine finden jeweils 85 Personen Platz. Die großzügigen Kabinen ermöglichen auch, schwere Güter auf den Berg zu hieven. Für die Abwicklung wurde eigens ein Roboter installiert, der synchron zur Personenbeförderung Gepäck und Waren verlädt.