Oma/Opa-Projekt: „Ich bekomme so viel zurück“

Als die „Krone“ die Räumlichkeiten des Oma/Opa-Projekts in der Kalvarienberggasse in Wien-Hernals betritt, ist es mucksmäuschenstill. Es wird gerade fleißig gelernt. Zweimal pro Woche, für zwei Stunden am Nachmittag, verbringen Senioren hier Zeit mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren.