Endlich alt genug für das Leben in einer WG

Aus dem Radio rockt Bruce Springsteen laut „Born in the U.S.A.“, Elena hat Kaffee für alle gemacht, Werner bringt den Müll raus und geht dann mit mehreren Einkaufslisten gleich weiter zum Supermarkt – typische WG-Szenen. Nur dass in dieser Wohngemeinschaft in Wien-Floridsdorf niemand jünger als 60 Jahre alt ist.