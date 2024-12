Ambitionierte Pläne für die Salzburger Straße

Genau und gewissenhaft

Was ihm bei der Verwirklichung solcher Projekte hilft: Prammer charakterisiert sich selbst als genau und gewissenhaft, er kann sich gut in Themen einarbeiten, um seriöse Entscheidungen zu treffen. „Ich bin aber auch ein Teamplayer, hole mir gerne andere Meinungen ein“, so der Sozialdemokrat, der die eigenen vier Wände in St. Magdalena seinen absoluten Lieblings- und Wohlfühlort in Linz nennt. Was er machen würde, wenn er zum Bürgermeister gewählt wird? „Ich würde zwar keinen ,blauen‘ Montag machen, aber vielleicht würde ich mir am ersten Tag frei nehmen, um mit meiner Partnerin durchzuschnaufen, ehe es richtig losgehen kann.“