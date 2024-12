Ein Schuh, ein Schuh

Mit Zittern und erröteten Wangen wird Schwester Alena Diabolkova (48) den Inhalt jenes dubiosen Päckchens studiert haben, das ihr vor gut drei Wochen auf dem Dachboden des Klosters St. Josef in Lauterach in die Hände fiel. Musste sie doch, als sie neben dem Pileolus auch noch den roten Schuh von Papst IX. in Fingern hielt, unwillkürlich an die Szene aus Monty Pythons „Life of Brian“ denken, wo die „Volksfront von Judäa“ eine verwaiste Sandale findet und sie zum religiösen Symbol erhebt.