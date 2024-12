Unmögliches geschafft: 9000 Mahlzeiten gespendet

9000 Mahlzeiten zubereitet

Wie zum Beispiel eben die Kampagne „Frizzey Light Emergency Aid Flood“ für die Betroffenen der Flutkatastrophe. Bei dieser Aktion gelang es in einem Zeitraum von nicht weniger als sechs Tagen, unglaubliche 9000 Mahlzeiten für die Opfer aus den oft vergessenen Slums zuzubereiten. Die Helferinnen und Helfer vor Ort vollbrachten in diesen Tagen Unvorstellbares, standen teilweise bis spät in die Nacht vor den großen Kochtöpfen und verteilten an die Hilfsbedürftigen eine warme Mahlzeit.