Bei Benefiznacht: „Alle Erwartungen übertroffen!“

„Wir konnten das Ergebnis aus dem Vorjahr noch einmal übertreffen“, freute sich Frizzey Greif nach der Benefiznacht im „Rechelerhaus“ in Ladis. Die zahlreichen Gäste spendeten am Ende 78.000 Euro - um 8000 Euro mehr als im Jahr 2022. „Damit wurden alle unsere Erwartungen übertroffen“, freuen sich Frizzey und sein Lebensmensch Christine Jarosch. Das Geld fließt 1:1 in die Nepal-Hilfe, die Frizzey und Christine im Jahr 2015 nach dem verheerenden Erdbeben gestartet haben.