Zehn Jahre währender Kampf für eine bessere Welt

Humanitäre Vision verwirklicht

Trotz vieler Hindernisse ist es Frizzey Greif gelungen, in zehn Jahren, begleitet von seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch und unterstützt von wunderbaren Menschen in seiner Heimat wie in Nepal, humanitäre Visionen zu verwirklichen. „Mit einem über 60-köpfigen Team, Sherpas, Krankenschwestern, Ärzten und Studenten konnten mehr als 60.000 Menschenleben vor Ort gerettet werden, dort, wo es keine Hilfe gab. Infrastruktur wurde errichtet und Arbeitsplätze geschaffen – besonders in der Coronazeit, als alles still stand“, betont Frizzey.