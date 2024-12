Fatale Folgen – Gewinner sind plötzlich Verlierer!

Somit sind die Siege von Traiskirchen (5:1), Gloggnitz (3:2), Marchfeld (3:1), Krems (3:0) und Leobendorf (3:0) wertlos. „Wir haben uns den Sieg hart erarbeitet und verdient. Es ist einfach extrem unfair“, meint etwa Traiskirchens Manuel Trost, der jetzt nicht nur drei Punkte wieder abgeben musste, sondern auch ein negatives Torverhältnis aufweist. Auch Marchfeld-Trainer Christoph Knirsch kann darüber nur den Kopf schütteln und bringt es auf den Punkt: „Es ist ein Witz!“



Abstiegskampf verfälscht?

Nicht nur an der Tabellenspitze, sondern auch im Tabellenkeller gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Wiener Viktoria ging daheim gegen Siegendorf 2:6 unter – machte mit dieser Niederlage allerdings drei Punkte gut im Abstiegskampf. Da Gloggnitz mit einem 3:2-Sieg über die Burgenländer am grünen Tisch wieder die Zähler abgeben musste. Plötzlich nur mehr mit neun Punkten am Ende der Tabelle zu finden ist. Aber auch Leobendorf rutschte wieder in die gefährliche Zone ab. Auch die Fürhauser-Elf schaut nach dem eigentlichen 3:0-Erfolg dumm aus der Wäsche und hat plötzlich nur mehr drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Das ist sicher nicht im Sinne des Sports“, ärgert sich Fürhauser.