Diese kurzzeitige „Affäre“ machte sich bezahlt

Rund 100 Köpfe zählte die Abordnung von Austria Salzburg, die am Freitagabend Wals-Grünau die Daumen drückte. Am Ende des Westliga-Kicks gegen Imst lagen sich Hausherren wie violette Unterstützer in den Armen. Auch in St. Johann gab es viel Jubel: Ein Traumtor sicherte den Heimsieg ab.