Austria Salzburg baut Tabellenführung aus

Am Freitag hatte eine rund 100-köpfige Abordnung von Austria Salzburg noch Wals-Grünau vor Ort gegen Imst die Daumen gedrückt. Mit Erfolg: Die Flachgauer gewannen gegen den Tabellenzweiten mit 3:2. Eine Steilvorlage, die die Violetten am Samstag in Reichenau nutzen wollten. Das gelang nur so halb! Luka-Nils Sandmayr und Co. spielten 0:0. Damit gelang zwar nicht der erhoffte Sieg, die Führung in der Tabelle beträgt nach der 22. Runde aber drei statt wie davor zwei Punkte.