Kein Geld für Löhne: Wie schlimm steht’s um KTM?

Termin am Landesgericht Ried am 20. Dezember

Am Freitag, 20. Dezember, steigt am Landesgericht in Ried im Innkreis die erste Berichtstagsatzung im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Da wird klarer werden, welchen Kurs das Unternehmen einschlagen wird. Noch scheint nicht absehbar, wie sich die kommenden Tage entwickeln. Die Insolvenz einer Tochterfirma der KTM Components GmbH beunruhigt zusätzlich. „Man kann die Situation irgendwie gar nicht mehr einschätzen“, sagt Wolfgang Gerstmayer von der Gewerkschaft GPA in Oberösterreich.