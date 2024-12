KTM-Versprechen geplatzt: Die ersten Reaktionen

Am Donnerstag – und damit am vorletzten Tag der Produktion, die ja bis Ende Februar stillsteht – informierte der Motorradhersteller dann die Mitarbeiter, dass der Vorschuss doch nicht fließen wird, sondern man wie üblich erst am Monatsende das Gehalt überweisen werde. Offenbar fehlt es an Liquidität, um für die Zahlungen jetzt schon aufzukommen.