Dornbirner Stadtmarketing stellt sich neu auf

Weiteres Grundstück gekauft

Unterdessen erwarb die Stadt ein weiteres Grundstück in der Riedgasse, das an das bereits gekaufte Areal des ehemaligen „Kleinen Luger“ angrenzt. „Der Ankauf ist ein zentraler Schritt für die Quartiersentwicklung und eröffnet neue Möglichkeiten für die zukünftige Nutzung“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. An diesem Standort wird derzeit die Realisierung einer „Genusshalle“ als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten geprüft.