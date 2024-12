Hohe Temperaturen lassen Menschen schneller altern

DNA-Methylierungsmuster für biologisches Alter charakteristisch

Die Wissenschafter benutzten als Maßstab die sogenannte „epigenetische Uhr“. Das ist eine ganze Kollektion an chemischen Veränderungen an der DNA von Menschen, die sich mit zunehmendem Alter summieren. Im Speziellen ist es die Methylierung, also das Anhängen von Methyl-Gruppen an bestimmte Stellen des Erbguts. „Das Muster der DNA-Methylierung, eine spezifische epigenetische Markierung, verändert sich in alternden Zellen. Die epigenetische Uhr kann dazu verwendet werden, das biologische Alter eines Menschen zu bestimmen (...)“, stellte dazu das deutsche Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns fest.