„Auf dem Planeten ist es so heiß wie nie zuvor“

Anlässlich der Weltklimakonferenz in Baku warnt Moritz Ehrmann, der Direktor des ´Austrian Center for Peace´ im krone.tv-Interview vor der aktuellen Situation: „Die UNO-Klimakonferenz wurde zuletzt immer wieder in klimapolitisch vielfach kritisierten Städten abgehalten. Etwa in Abu Dhabi, Sharm El-Scheich oder jetzt die COP29 in Baku.