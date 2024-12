„Erkennen sie Ausländer, dann seid ihr verloren!“

„Vor unseren Augen entstand Flüchtlingslager“

Auf ihrer Reise begegnete das Team einem nie endenden Flüchtlingsstrom. „Zwischen 150.000 und 200.000 Menschen fliehen vor den islamistischen Milizen aus dem Aleppo-Gebiet“, so B. Die Flüchtlinge träfen in Orten wie Tabqa ein, wo sein Team Hilfsgüter verteilte: „Decken, Schlafsäcke, Zelte, Hygieneartikel – alles, was man für das Überleben braucht.“ Die Nächte sind kalt, die Temperatur fällt auf fünf Grad. „Die Menschen campieren überall: an Straßenrändern, auf offenen Feldern. Feuer brennen dicht an dicht. Vor unseren Augen entstand ein neues Flüchtlingslager“, so B. zur aktuellen Lage. Die Hilfslieferungen seines Konvois sind ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der überwältigenden Not.