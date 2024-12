Islamisten-Anführer: Kein weiterer Krieg in Syrien

UNO: Krankenhäuser überfordert, Minenfelder

Laut der UNO ist die humanitäre Lage in Syrien derzeit stabil. In vielen Großstädten wie Damaskus sind jedoch Nahrungsmittel knapp. Seit Beginn der Offensive sei der Brotpreis in Städten wie Idlib und Aleppo um 900 Prozent angestiegen, berichtete das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA) am Dienstag.