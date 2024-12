Solche „Drogenküchen“ machten Assad reich

Ein Video in sozialen Medien, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, soll ein angebliches Lagerhaus in Syrien zeigen, das mit Unmengen Pillen Captagon gefüllt ist. Das große Gebäude soll sich Berichten zufolge auf dem Gelände einer Militäreinheit in der Nähe von Damaskus befinden, die von Assads Bruder Maher kommandiert wurde. Die genaue Lage des Gebäudes ließ sich bisher aber nicht unabhängig verifizieren.